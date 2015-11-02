ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центральный банк России отозвал лицензии у двух столичных банков – "Бенефит-банка" и "Джаст Банка", а также подмосковного Богородского муниципального банка (КБ "БМБ").

Причиной такого решения стала проводившаяся банками высокорискованная кредитная политика и недостоверная отчетность, сообщает пресс-центр ЦБ.

Так, в частности, "Бенефит-банк" не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и скрывал отчетность своего финансового положения.

Кроме того, с октября текущего года в Банк России поступали жалобы вкладчиков банка на неисполнение им своих обязательств по возврату денежных средств. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Данный банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк занимал на 1 октября 2015 года 224 место в банковской системе РФ.

Другой банк с отозванной лицензией – "Джаст Банк" располагался на 466 позиции. Банк не является членом системы страхования вкладов.

Напомним, что клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.