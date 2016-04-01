"Почта Банк" откроет первые окна в почтовых отделениях 6 апреля

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Почта Банк" откроет первые окна в почтовых отделениях ряда городов 6 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Окна откроются в Калининграде, Волгограде и Красноярске. В этот же день пройдет телемост с главами регионов и руководителями первых отделений "Почта Банка".

Напомним, в конце января этого года "Почта России" и ВТБ24 подписали пакет документов о создании "Почта банка". Предприятию связи теперь принадлежит 50 процентов минус одна акция будущего банка. Сделка получила одобрения ЦБ, Федеральной антимонопольной службы и Минкомсвязи.

Стратегия развития "Почта банка", который откроют на базе "Лето банка" (входит в группу ВТБ) будет представлена наблюдательному совету к маю 2016 года.

Предположительно, доля пенсионеров в клиентской базе кредитного учреждения должна составить 30 процентов за 8-10 лет. Упор будет делаться на расчеты, платежи и сбережения, а для сотрудников ФГУП будут некие "специальные предложения".

Добавим, что главой банка станет Дмитрий Руденко – нынешний председатель правления "Лето-банка". Он заявлял, что "в банковской сфере пришло время лоукоста" и охарактеризовал новый банк как "финансовый Макдоналдс".