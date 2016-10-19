Лекцию о Михаиле Барышникове прочитают в Центре братьев Люмьер

Фото предоставлено организаторами

Частью образовательной программы к выставке Роберта Уитмена "Михаил Барышников. Метафизика тела" станет лекция Варвары Вязовкиной "Барышников как культурное явление и его роль в мировом балете", которая пройдет в Центре фотографии имени братьев Люмьер 29 октября.

Балетный критик Варвара Вязовкина является ведущим редактором литературно-издательского отдела Большого театра, регулярно публикуется в профильных изданиях, научных сборниках, принимает участие в международных конференциях. Ее взгляд на личность Барышникова охватывает такие противоречивые аспекты, как адаптация артиста к американской культуре и его верность русской классической литературе.

Михаила Барышникова называют долгожителем в области танца. В советском Ленинграде его выступления вызывали ажиотаж, на Западе приковывали внимание своей сенсационностью. Нынешним проектам предопределен статус мирового события экстра-класса.