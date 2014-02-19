Премьера балета "Лисистрата" пройдет в Кремлевском дворце

18 марта в Государственном Кремлевском дворце состоится премьера балета "Лисистрата", поставленного Театром классического балета Владимира Василева и Наталии Касаткиной. Композитором спектакля выступила Ольга Петрова, хореографом - Наталия Касаткина и Владимир Василев, сценография и костюмы Елизаветы Дворкиной.

Фото: kremlinpalace.org

В основу балета положена одноименная комедия древнегреческого писателя Аристофана. Впервые этот спектакль был поставлен в 411 году до н.э. в Афинах.

"Мы уверены, что этот балет будет показан очень своевременно. Именно женщины могут преодолеть агрессию современного мира", - отмечает Наталия Касаткина.

В комедии женщины под предводительством Лисистраты решают положить конец войне хитроумным способом - отказывают мужьям в исполнении супружеского долга, не позволяют себя обнимать и ласкать, перестают улыбаться и кокетничать. В итоге эротический бойкот увенчался успехом, и война закончилась. Основной слоган постановки - Make love, not war.

Балет был поставлен совместно с оркестром театра "Новая опера". В двухактном спектакле заняты около 70 человек - практически вся труппа театра. В главных ролях: Екатерина Березина - Лисистрата, Артем Хорошилов - Леонид, Николай Чевычелов - Плуто.

Начало - в 19.00, стоимость билетов - от 800 рублей.