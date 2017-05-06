Мотопарад в столице прошел без аварий и нарушений

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участники мотопарада в столице соблюдали правила дорожного движения, за время заезда не произошло ни одной аварии, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, все байкеры подобрали соответствующую экипировку. После мотопарада ни один из участников не обратился за медицинской помощью.

В мотопараде приняли участие около двух тысяч мотоциклистов. По словам Ликсутова, если горожане оценят мероприятие, оно будет проводиться ежегодно. Этот вопрос власти обсудят с мотосообществом по итогам мотопробега.