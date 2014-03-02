Форма поиска по сайту

02 марта 2014, 18:43

В Москве состоялось шествие в поддержку русскоязычных жителей Крыма

В Москве завершилось шествие в поддержку русскоязычных жителей Крыма. 2 марта на Пушкинской площади собрались студенты, представители патриотических организаций и простые москвичи. Как сообщает телеканал "Москва 24", в нем приняли участие около 20 тысяч человек.

Это те, кто родился в Крыму, у кого там живут родственники или друзья, и те, кто просто был солидарен с политикой российского руководства в вопросе защиты русскоговорящего населения полуострова.

В связи с мероприятием до 18.30 перекрыли Сретенский, Рождественский, Покровский и Страстной бульвары.

Поддержать жителей Крыма также решили московские стритрейсеры и байкеры. На Воробьевых горах стартовала гражданская акция стритрейсеров "Своих не бросаем". Ее участники проехали на автомобилях по улицам столицы.

На одном из этапов автопробега они объединились с представителями клуба байкеров "Ночные волки". На следующей неделе его представители отправятся в Крым, чтобы доставить гуманитарную помощь и квадроциклы для патрулирования блокпостов.

Сюжет: События в Крыму
байкеры проспект Сахарова Пушкинская площадь Крым стритрейсеры массовые шествия

