Задержанный из-за сбоя в Шереметьеве багаж отправили пассажирам

Система обработки багажа в аэропорту Шереметьево восстановлена

Система обработки багажа в аэропорту Шереметьево восстановлена. В настоящее время работники воздушной гавани рассылают неотправленный багаж нескольких рейсов, сообщает телеканал "Москва 24".

Свои вещи получат пассажиры, которые вылетели из Москвы накануне вечером. Некоторые сотрудники аэропорта перешли на сверхурочный режим работы.

Напомним, накануне в терминале D аэропорта Шереметьево были зафиксированы сложности с отправкой багажа. Система не работала с 17.30 до 21.30. Согласно заявлением официальных лиц из Шереметьева, это произошло из-за "энергетического скачка".

Стоит отметить, что проблемы с багажом возникают в Шереметьеве не в первый раз. Так, ровно два года назад в аэропорту Шереметьево около суток не работала система регистрации клади, отправки и выдачи.

В рейсы не отправилось почти шесть тысяч чемоданов. Сбой произошел в программном обеспечении обслуживающей компании. Система частично не работала с 20.00 2 августа и до вечера 3 августа. Во время сбоя на терминале D обработка багажа в терминалах F, E и C проводилась в обычном режиме.

Примечательно, что самые серьезные проблемы с багажом возникают в аэропорту именно в начале августа - в разгар сезона летних отпусков. И судя по этой сухой статистике, самым "проблемным" в Шереметьеве является терминал D.