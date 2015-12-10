Фото: Andreas Gebert/DPA/ТАСС

Песню Happy Birthday To You признали всеобщим достоянием. Это означает, что исполнять известную композицию без каких-либо отчислений правообладателям отныне может любой музыкант, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее правами на песню владела компания Warner/Chappell Music. Однако суд посчитал, что популярная композиция, которая повсеместно исполняется на праздниках по случаю дней рождения, является уже народной песней.

Против звукозаписывающей компании подала иск группа актеров и кинематографистов, которые потребовали вернуть миллионы долларов, которые Warner/Chappell Music получала на протяжении многих лет. Встал ли суд в этом вопросе на сторону истцов – не уточняется.

Песню Happy Birthday to You признали общественным достоянием

Авторские права на мелодию известной песни получила в 1935 году компания Clayton F. Summy Co. Затем они перешли к Birch Tree Group.

Впоследствии Birch Tree Group была поглощена брендом Warner/Chappell Music, который попытался получить исключительные права и на текст песни.

Стоит отметить, что Happy Birthday To You была написана около 120 лет назад.