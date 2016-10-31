АМПП прокомментировали инцидент с заблокировавшими водителя эвакуаторами

Руководство Московского парковочного пространства (ГКУ "АМПП") провело проверку после инцидента с эвакуаторами, заблокировавшими проезд автомобилисту. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

"На видео запечатлены эвакуаторы подрядной организации ООО "Мосгорлогистик". Мы запросили видеозапись с регистраторов данных эвакуаторов, чтобы досконально изучить ситуацию и получить подтверждение словам автомобилиста", – заявили в ГКУ "АМПП".

В пресс-службе отметили, что если удастся доказать нарушения ПДД со стороны водителей компании "Мосгорлогистик", их ожидает дисциплинарное взыскание. Ранее столичный автомобилист заявил о том, что оказался заблокированным несколькими эвакуаторами.

По словам автовладельца, он ехал по Варшавскому шоссе и заметил, как три эвакуатора мчались по дороге на большой скорости, перестраиваясь в форме шашечек. Водители грузовиков мешали потоку, не давали проехать и светили дальним светом.

"Эвакуатор подъехал бампер к бамперу и начал моргать дальним светом, чтобы я его пропустил. Однако из-за ограниченного пространства я продолжил совершать маневр в правом ряду, не дав совершить обгон", – заявил владелец легковушки.

Мужчина предположил, что после остановки на светофоре водитель эвакуатора по радиосвязи связался с коллегами. "После этого они начали зажимать меня в коробку уже втроем: один спереди, один слева и один сзади", – рассказал автолюбитель.

Сейчас в Москве работает 320 эвакуаторов, из них 170 машин принадлежат ГКУ "АМПП", а еще 150 – различным коммерческим структурам.