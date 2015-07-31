Страховка для аккуратных водителей станет дешевле

Фото: m24.ru/Роман Васильев
С 1 августа в России появится бюро страховых историй по КАСКО и ДСАГО (добровольного страхования автогражданской ответственности). Также к базе подключат всех владельцев полисов ОСАГО. Водители, не попадающие в аварии, через два-три года смогут купить страховку дешевле.
Президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как будет работать эта система.
"Если вы ездите как лихой водитель, никакого снижения вам не будет. А если вы ездите безаварийно, существует коэффициент бонус-малус, и с каждым годом он будет увеличиваться. Из 40 миллионов владельцев полисов 37,5 миллиона людей пользуется каким-то понижающим коэффициентом. Наш народ в целом хорошо водит и дисциплинирован.
Раньше, когда вы переходили из одной страховой компании в другую или меняли паспорт или права, все данные обнулялись, и у вас был коэффициент 1. Или вы должны были доказывать, что ездили безаварийно и предоставлять соответствующие материалы. В первую очередь эта система распространяется на ОСАГО. Но будем делать и по КАСКО", – пояснил он.
Ранее m24.ru сообщало, что для водителей запустят специальный портал, на котором они смогут проверить свою страховую историю. На этом сайте будет вся информация по договорам КАСКО и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО – расширенное ОСАГО). Эта информация будет поступать не только от страховых компаний, входящих в РСА, но и тех страховщиков, которые работают по добровольным видам страхования.
Как пишут "Ведомости", страховщики будут обязаны предоставлять информацию по заключению, изменению и расторжению страховых договоров и по убыткам клиентов в течение 30 дней. К страховой истории будет доступ как у самого автовмобилиста, так и у страховых компаний. Эксперты издания отмечают, что за клиентов, имеющих положительную историю, теперь будет идти борьба.
Напомним, с 1 июля полис ОСАГО можно купить на сайтах страховых компаний. Пока такой возможностью могут воспользоваться только те, кто хочет продлить действие страховки, а с 1 октября в Сети смогут купить страховку все автомобилисты.
Оформление через Сеть предполагает, что автовладельца будут проверять по некоторым базам данных – например, ГИБДД сообщает, прошла ли машина ТО. База Пенсионного фонда выдает СНИЛС, который можно использовать в качестве электронной подписи.