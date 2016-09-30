Форма поиска по сайту

30 сентября 2016, 14:38

Клиент "Делимобиля" съехал в кювет и бросил испорченную машину

Кадр из видео телеканала "Москва 24"

Припаркованная машина упала с обрыва на востоке столицы, передает телеканал "Москва 24". Автомобиль принадлежал к парку городской системы каршеринга "Делимобиль".

Клиент взял автомобиль в аренду, перепутал расположение на коробке передач, переключив ее на задний ход и резко нажав на газ. Все действия зафиксированы в системе мониторинга "Делимобиль". Автомобиль скатился в кювет, после чего клиент скрылся с места происшествия, не сообщив оператору о ДТП.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе, у дома №81.

Об аварии в "Делимобиль" сообщили другие клиенты сервиса. В настоящий момент проводится осмотр автомобиля, решается вопрос о проведении экспертизы.

По итогам разбирательства будет принято решение о санкциях в отношении пользователя сервиса.

Как ранее сообщил гендиректор "Делимобиля" Станислав Грошов, операторы краткосрочной аренды автомобилей предлагают создать федеральный закон о каршеринге. В законопроекте пропишут "правила игры" и стандарты качества, которым должны соответствовать компании, оказывающие услуги по прокату автомобилей.

Кроме того, в проекте предлагается предоставить выделенные полосы для автомобилей каршеринга и прописать нормативы для использования беспилотных автомобилей. Предложения планируется обсудить в Министерстве транспорта и затем направить депутатам Госдумы до конца года.

