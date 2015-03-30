В столице введут новые карты для бесплатной зарядки электромобилей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В связи с развитием и модернизацией сети зарядных станций "МОЭСК-EV" Московская объединенная электросетевая компания вводит в обращение новые карты для владельцев электротранспорта, сообщает пресс-служба компании.

Новая карта позволит клиенту осуществлять доступ ко всем действующим зарядным станциям сети, пояснили в МОЭСК. Их местонахождение можно найти на карте в соответствующем разделе на официальном сайте компании.

Выдача карт проходит с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 в центральном клиентском офисе МОЭСК по адресу: улица Солженицына, дом 7. Для получения новой карты нужно заполнить анкету, предъявить паспорт и свидетельство о регистрации электромобиля.

Активацию карты клиент производит сам при прохождении регистрации в "Личном кабинете" на страничке проекта "МОЭСК-EV".

Напомним, в начале марта МОЭСК провел испытания первой российской зарядной станции для электромобилей Фора" стандарта "Mode 3". По своим техническим характеристикам она не уступает зарубежным аналогам и способна заряжать электромобили любых производителей. Электрозарядка оснащена информационным табло на русском языке, на котором отображается весь алгоритм действий. Станция установлена на территории филиала МОЭСК по адресу: Садовническая улица 36 строение 1. Воспользоваться ею может любой владелец карты сети "МОЭСК-EV".

Как сообщалось ранее, автомобильный дилер Revolta Motors вместе с сотовым оператором Yota создадут в Москве общественную сеть зарядных станций для электромобилей.

Электрозаправки установят в крупных торговых центрах, жилых комплексах и бизнес-центрах. В ближайшем месяце будет открыто около 20 зарядных станций.

В течение 2015-2016 годов в Москве планируют открыть 250 заправок для электромобилей и другого транспорта с электрическим двигателем.

Что такое зарядная станция для электромобилей

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что полноценная система электрозаправок появится в Москве в течение 2-3 лет.

"Мы четко понимаем, что если не введем льготы, законодательные инициативы, то не создадим условия. Раньше этот вопрос не прорабатывался ни с юридической, ни с технологической, ни с точки зрения тарифной политики, поэтому у нас сейчас есть рабочая группа, куда входят энергетики, экономисты, экологи", – сказал Кульбачевский.

Сейчас в городе насчитывается более тысячи электрокаров. Владельцы таких машин могут бесплатно парковаться в центре города. Также для большей привлекательности экологически чистого автотранспорта правительство России обнулило пошлины на ввоз электромобилей и сделало для них бесплатную зарядку.