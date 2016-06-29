ГИБДД запустил сервис для проверки истории автомобиля

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Историю автомобиля и информацию о его участии в ДТП теперь можно проверить на официальном сайте ГИБДД.

С помощью сервиса любой гражданин может получить данные об истории регистрационного учета авто, а также узнать информацию о ДТП, если транспортное средство участвовало в каких-либо авариях на территории России с 2015 года. Кроме того, сервис покажет и сведения о наиболее значимых повреждениях автомобиля.

Подобная информация будет полезна не только покупателям подержанных машин, но и продавцам, желающим убедиться в том, что транспортное средство перерегистрировано на нового владельца.

Обновленную версию интерактивного сервиса запустили к 80-летнему юбилею Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в России появится общероссийская база автомобилей. Чтобы проверить машину, нужно будет заплатить от 500 рублей до 2 тысяч рублей. К концу 2017 года база будет содержать детальную информацию о 50 процентах автомобилей, зарегистрированных в России, в их числе почти все авто моложе 7 лет. Сервис покажет реальный пробег машины, количество владельцев, попадало ли авто в ДТП, находится ли под залогом в банке и многое другое.

Сбор подробной информации о более старых машинах, а также о некоторых категориях "праворульных" автомобилей Дальневосточного региона займет больше времени. Однако уже к концу следующего года в базу будут внесены данные о 80-90% автомобилей не старше семи лет. А через три года сервис соберет информацию о более чем 40 миллионах машин со всей России. Доступ гражданам откроют, ориентировочно, в начале следующего года.