Приставы ограничили 46 тысяч должников в водительских правах

Приставы лишили водительских прав более 46 тысяч должников

Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, что более 46 тысяч должников лишены права садиться за руль. Таковы результаты первых двух месяцев действия новой нормы: приставы теперь могут замораживать водительские права у некоторых категорий должников. Подробности в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"С появлением этого нововведения появился работающий рычаг воздействия на неплательщиков. Тут речь идет не только о тех водителях, которые не платят алименты, но и должников по штрафам", – объяснил Славнов.

Руководители ведомства также отмечают эффективность новой меры. Теперь многие должники платят, не дожидаясь разжалования в пешеходы.

По словам Славнова, приставы выходят на совместные рейды с сотрудниками дорожно-патрульной службы, либо уведомляют неплательщиков на основании собственной базы данных.

"Приставы не отбирают и не лишают должников прав, а только лишь приостанавливают их действие. Если сумма штрафа не превышает десять тысяч рублей, никто не может заморозить ваше водительское удостоверение", – добавил эксперт.

15 января 2016 года вступил в силу закон, согласно которому россиян имеющих долги свыше 10 тысяч рублей за неуплату алиментов, административных штрафов и по компенсации морального вреда, могут временно лишить права управления транспортным средством до полного погашения задолженности.

Узнать о наличии или отсутствии исполнительного производства можно с помощью специального сервиса на сайте УФССП или с помощью мобильного приложения. Через них также можно оплатить задолженность, используя электронные платежные системы.

Напомним, по данным ФССП России, под действие закона о временном лишении водительских прав за долги могут попасть около 300 тысяч россиян. Около 200 тысяч человек не возместили причиненный вред и 100 тысяч – должники по алиментам и административным штрафам.

В Подмосковье же под действие закона потенциально попадают более 5,5 тысячи должников, общая сумма долга которых свыше 34 миллиардов рублей.