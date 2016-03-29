Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2016, 13:44

Транспорт

Приставы ограничили 46 тысяч должников в водительских правах

Приставы лишили водительских прав более 46 тысяч должников

Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, что более 46 тысяч должников лишены права садиться за руль. Таковы результаты первых двух месяцев действия новой нормы: приставы теперь могут замораживать водительские права у некоторых категорий должников. Подробности в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"С появлением этого нововведения появился работающий рычаг воздействия на неплательщиков. Тут речь идет не только о тех водителях, которые не платят алименты, но и должников по штрафам", – объяснил Славнов.

Руководители ведомства также отмечают эффективность новой меры. Теперь многие должники платят, не дожидаясь разжалования в пешеходы.

По словам Славнова, приставы выходят на совместные рейды с сотрудниками дорожно-патрульной службы, либо уведомляют неплательщиков на основании собственной базы данных.

"Приставы не отбирают и не лишают должников прав, а только лишь приостанавливают их действие. Если сумма штрафа не превышает десять тысяч рублей, никто не может заморозить ваше водительское удостоверение", – добавил эксперт.

46 тысяч россиян ограничены в водительских правах за долги

15 января 2016 года вступил в силу закон, согласно которому россиян имеющих долги свыше 10 тысяч рублей за неуплату алиментов, административных штрафов и по компенсации морального вреда, могут временно лишить права управления транспортным средством до полного погашения задолженности.

Узнать о наличии или отсутствии исполнительного производства можно с помощью специального сервиса на сайте УФССП или с помощью мобильного приложения. Через них также можно оплатить задолженность, используя электронные платежные системы.

Напомним, по данным ФССП России, под действие закона о временном лишении водительских прав за долги могут попасть около 300 тысяч россиян. Около 200 тысяч человек не возместили причиненный вред и 100 тысяч – должники по алиментам и административным штрафам.

В Подмосковье же под действие закона потенциально попадают более 5,5 тысячи должников, общая сумма долга которых свыше 34 миллиардов рублей.

Ссылки по теме


автомобили приставы должники водительские права

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика