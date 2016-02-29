Как отразится рост цен на бензин на потребителях

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Рост цен на бензин с 1 апреля может составить от 5 до 10 процентов. Москвичи уже сейчас стали менять автомобили с мощными двигателями на более экономичные и чаще ездить на общественном транспорте, передает телеканал "Москва 24".

С 1 апреля будут увеличены акцизы на два рубля за литр бензина и на рубль за литр дизельного топлива. А это означает, что цены на заправках начну расти.

"По разным расчетам цена бензина повысится примерно на 3–4 рубля с апреля. Это психологически тяжело, так как мы подошли к рубежу в 40 рублей. Если сейчас средняя цена 37–38, то будет за 40, это чисто психологически обидно. Но если перевести среднеевропейскую цену бензина в рубли то получится 100 рублей, но у них там зарплаты другие. Конечно, количество мелких поездок уменьшится, уменьшится число тех, кто в отпуск планировал на автомобиле поехать", – отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам экспертов, повышение акцизов на бензин отразится не только на автомобилистах, но и на цене товаров из-за подорожания грузоперевозок.

Москвичи меняют автомобили с мощными двигателями на более экономичные

"Что касается составляющей цены на литр бензина и дизельного топлива, то основополагающим фактором, который заложен в цене, являются налоги. На сегодняшний момент 60 процентов составляющей литра бензина – это налоговая составляющая. Тут имеется в виду и налоги на добычу полезных ископаемых, социальные отчисления, налог на прибыль, НДС, ну и естественно акциз.

Потому что автомобильное топливо это товары, которые являются подакцизными, и рост акцизов каждый раз является определенным фактором для роста цены", – пояснил начальник Управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Специалисты также отмечают, что водители полностью не откажутся от машин, но число поездок и маршруты изменятся. Также продажи автомобилей премиум класса продолжат падать.

Автэксперт Дмитрий Славнов уже начал экономить и заменил свой внедорожник на седан. На прежнем железном коне расход топлива достигал 15–18 литров на 100 километров пробега, у нынешнего авто лошадиных сил меньше, а экономия больше.

В правительстве подчеркнули, что увеличение стоимости бензина и дизтоплива не превышает уровня инфляции.