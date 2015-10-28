ЦОДД призвал москвичей переобуть автомобили

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

ЦОДД призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях или сменить летнюю резину на зимнюю, сообщает пресс-служба организации.

Причиной является ухудшение погодных условий. В столице резко похолодало, в ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля, возможно образование гололеда.

В ЦОДД прогнозируют увеличение количества аварий на дорогах.

Как выбрать зимнюю резину

Напомним, в этом году розничные продажи шипованных зимних шин упали на 32 процента, а летних – на 3. Это говорит о том, что россияне в этом году решили сэкономить на покупке новой резины.

Сейчас за несоответствие глубины протектора шин действующим нормам водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Однако законы не обязывают водителей менять летнюю резину на зимнюю.

Добавим, в Москве работает почти 2000 компаний, оказывающих услуги шиномонтажа. Примерно в половине услуги смены резины R14 обойдутся в 1500 рублей или дешевле, а самая дорогая мастерская берет за услугу 8500 рублей.