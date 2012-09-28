"Ростехнологии" будут управлять АвтоВАЗом совместно с Renault-Nissan

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России разрешила корпорации "Ростехнологии" создать совместное предприятие с альянсом Renault-Nissan для покупки и управления концерном АвтоВАЗ.

Российской компании в этой сделке будет принадлежать 25% акций завода, а альянсу – 50%. Сделка завершится в июле 2014 года, до этого времени Renault-Nissan собирается выкупить у финансовой группы "Тройка Диалог" акции АвтоВАЗа, пишет газета "Коммерсантъ".

Как заявил в своем интервью глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов, стоимость сделки не объявляется – это коммерческая тайна, однако по другим источникам АвтоВАЗ оценивается приблизительно в миллиард долларов.

Кроме того, госкорпорация уже приобрела в счет долга автоконцерна непрофильные активы АвтоВАЗа: завод искусственных покрытий, "АвтоВАз-Транс", "Лада-инструмент" и другие. Как отметил Чемезов, "очистка" завода от непрофильных производств позволила сократить ненужные издержки, и совет директоров завода планирует вывести АвтоВАЗ на IPO.

В дальнейших планах совместного предприятия по управлению АвтоВАЗом: расширение модельного ряда, привлечение квалифицированных рабочих, начало производства Nissan Almera и расширение до 25% доли автозавода на рынке.