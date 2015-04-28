Россияне стали в два раза реже покупать машины в кредит в 2015 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В первом квартале 2015 выдача новых автокредитов сократилась на 74,1 процента по сравнению с первым кварталом 2014 года, говорится в совместном с агентством "Автостат" пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

Продажи новых автомобилей упали не так сильно: за первый квартал текущего года продано 275,4 тысячи, что на 50,4 процента меньше, что годом ранее (555,5 тысячи).

Таким образом, доля новых автомобилей, проданных в кредит в первом квартале 2015 года, составила 20,1 процента, что в два раза меньше показателя годичной давности.

Напомним, в апреле в России стартовала программа льготного автокредитования. Коснется она только тех машин, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей, при этом автомобиль должен производится в России.

В списке есть продукция "АвтоВАЗа" и ульяновские внедорожники, а также некоторые иномарки, которые собираются в нашей стране. Максимальный срок займа – три года. При этом первоначальный взнос должен быть не меньше 30 процентов от стоимости автомобиля.

Подобная мера способна оживить российский авторынок, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков. "Вы можете получить кредит по ставке: ставка банка минус две трети ключевой ставки Центробанка. То есть скидка составит 9,33 процента. Машина при этом должна подпадать под условия: автомобиль должен быть произведен в 2015 году, не раньше", – отметил Цыганков.

По словам обозревателя, прошлые программы помогли оживить рынок и дали стимул для развития, потому что кредиты на авто довольно дорогие, и не каждый может позволить себе купить импортную машину. Благодаря льготному кредитованию отечественные автомобили станут доступнее. По предварительным оценкам экспертов, до конца года в России по этой программе могут купить до 200 тысяч машин.