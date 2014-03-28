Peugeot 2008: недопроходимец

"Москва рулит": Peugeot 2008

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова протестировала Peugeot 2008 и задумалась, нужен ли каждому кроссоверу полный привод.

В моих руках побывал субкомпактный кроссовер Peugeot 2008 и натолкнул на некоторые размышления, которыми я и спешу с вами поделиться. Рынок небольших кроссоверов растет — практически все мировые автопроизводители завели в своем модельном ряду по представителю этого динамично развивающегося класса. И уже можно судить о некоторых тенденциях и понять, к чему приведет это тотальное увлечение городскими кроссоверами.

Но для начала вспомним, что такое кроссовер. Буквально в переводе с английского это автомобиль, преодолевающий пересеченную местность, то есть, по сути, внедорожник. Обязательным атрибутом внедорожника, а соответственно, и кроссовера является как минимум полный привод. Но стоит бросить взгляд на статистику продаж: 75% кроссоверов в данном сегменте продаются с приводом только на переднюю ось. И Peugeot 2008 не исключение. Более того, его "коллеги" по цеху - Opel Mokka, Suzuki SX4 или Nissan Juke - тоже продаются в основном с переднеприводной компоновкой. Причины понятны: машине с моноприводом нужно меньше бензина, она дешевле в обслуживании и, наконец, просто дешевле. Тот же Nissan Juke стоит в переднеприводном варианте от 600 тысяч рублей, а в версии "4х4" — уже от миллиона.

Фото: peugeot.ru

Так справится ли передний привод с бездорожьем? Как ни странно, да. Даже на наших испытаниях эта небольшая машина показала себя очень прилично. Тем более, на Peugeot 2008 в качестве опции устанавливается система Grip Control. Она позволяет, помимо обычного дорожного режима, выбрать установки "Снег", "Грязь" или "Песок". Эдакий аналог лэнд-роверовского Terrain Response в усеченном для переднего привода варианте. Клиренс увеличили до 170 мм, для России предусмотрена в базе металлическая защита картера. Просвет под передним бампером составляет 210 мм, тоже полезная вещь, кому нужно парковаться на бордюрах.

Остается вопрос: должен ли быть небольшой кроссовер полноприводным? И ответ, к сожалению истинных апологетов внедорожной жизни, будет следующий: асфальтово-городская эксплуатация и результаты продаж утверждают, что полный привод - это уже рудимент. Еще, конечно, не атавизм, но все идет к тому. Осталось только проронить слезу над последними из могикан в кроссоверном мире и смиренно ждать, когда доля "недоприводных" скакнет с 75 до 90 процентов. Судя по тенденциям, это нас ждет уже в ближайшие годы.

Анастасия Трегубова