Единая база машин с пробегом защитит потребителей от автохлама

На портале Avito.ru появится единая база машин с пробегом, где можно будет посмотреть историю эксплуатации каждого российского автомобиля. Этот каталог позволит отслеживать все перепродажи, техосмотры, ДТП и ремонтные случаи.

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это защитит потребителей от покупки поломанных машин.

"Мы считаем, что настало время сделать цивилизованным рынок машин с пробегом. Тем более он на порядок больше рынка новых машин. Потребитель, покупающий автомобиль на вторичном рынке, должен знать, что до этого было с его машиной.

Дилеры продают на вторичном рынке только шесть процентов автомобилей. 94 процента продаются из рук в руки. В этом электронном справочнике можно будет увидеть всю историю машины до мента покупки. Сейчас люди покупают железного кота в мешке.

Например, машина была в кузовном ремонте, а продавец говорит, что она идеальная. На первых порах у клиента будет выбор: одна машина с паспортом и полной историей всех ремонтов, а другая машина – только с описанием от продавца", – пояснил он.

По словам эксперта, данные в этот каталог будут вносить производители машин, дилеры, обслуживающие дилеры, страховые компании, которые оплачивали ремонт, и банки, в залоге у которых находился автомобиль.

Как пишут "Известия", в РОАД надеются, что граждан законодательно обяжут фиксировать хотя бы пробег автомобиля, а автодилеры будут заполнять базу тщательнее.

Ранее m24.ru сообщало, что российские автодилеры ожидают, что в ближайшие два месяца рынок упадет еще ниже. В октябре продажи автомобилей сократились почти на 40 процентов – было продано всего 130 тысяч машин. Вторичный авторынок в прошлом месяце упал почти на 11 процентов.

Однако некоторые марки, например Kia Rio и Hyundai Solaris, даже прибавили. Лидером по продажам среди подержанных автомобилей пока остается Toyota.

Добавим, что автомобиль в России можно будет купить через интернет. Первой такую услугу в нашей стране предложит компания Lifan. Она уже заключила соглашение с международной торговой интернет-площадкой AliExpress и компанией SPSR Express о продаже и доставке машин.