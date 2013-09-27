Две трети москвичей одобряют пешеходные зоны в центре города

Фото: M24.ru

67% москвичей положительно относятся к созданию пешеходных зон в центре столицы. Такие выводы сделал портал Superjob по результатам проведенного опроса.

О том, что в центре Москвы можно беспрепятственно гулять пешком не знали только 11% опрошенных. Однако 18% пока затрудняются четко определить свое отношение к тому, что часть улиц будет закрыта для автомобилей, и видят в этом как плюсы, так и минусы.

Меньше других о создании пешеходных зон оповещены молодые москвичи до 24 лет. Чем москвичи старше, тем чаще они высказывались в пользу того, чтобы освободить свои любимые улицы и переулки от машин. Среди респондентов моложе 24 лет положительно оценили эту меру 59%, в группе от 35 до 44 лет – 70%, от 45 лет и старше – 78%.

Среди водителей поддержка превращения центральных улиц в пешеходные зоны также высока - 67%, против высказалось только 7%.

По итогам исследования стало ясно, что москвичам нравится, когда можно выбраться в центр города на прогулку и не двигаться среди кое-как припаркованных машин. Но респонденты добавляли, что к созданию подобных зон следует подходить взвешенно и принимать во внимание мнение жителей ближайших районов.

В опросе исследовательского центра портала Superjob участвовали 2 тысячи жителей Москвы старше 18 лет.