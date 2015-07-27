В столице установят еще 6 тысяч табличек "Работает эвакуатор"

До 8 августа на улицах столицы установят еще шесть тысяч табличек "Работает эвакуатор", сообщил журналистам первый замглавы Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.
По его словам, таблички устанавливаются в связи с изменениями в законе "Об организации дорожного движения", согласно которым с 8 августа текущего года эвакуация автомобилей из-под запрещающих знаков будет возможна только при наличии предупреждающих табличек, передает Агентство "Москва".
Ранее m24.ru сообщало, что около 20 процентов всех знаков "Остановка запрещена" оборудуют табличкой "Работает эвакуатор". Всего в Москве установлено 30 тысяч знаков, запрещающих парковку, а планируется установить 600 знаков.
Их могут установить на выделенных полосах, около различных культурных учреждений, спортивных объектов, вокзалов, а также станций метро.
По мнению экспертов, таблички "Работает эвакуатор" должны повысить среднюю скорость автотранспорта, а также обеспечить безопасность движения на дорогах столицы.