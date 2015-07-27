В столице установят еще 6 тысяч табличек "Работает эвакуатор"

В Москве начали устанавливать таблички "Работает эвакуатор"

До 8 августа на улицах столицы установят еще шесть тысяч табличек "Работает эвакуатор", сообщил журналистам первый замглавы Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

По его словам, таблички устанавливаются в связи с изменениями в законе "Об организации дорожного движения", согласно которым с 8 августа текущего года эвакуация автомобилей из-под запрещающих знаков будет возможна только при наличии предупреждающих табличек, передает Агентство "Москва".

Новые правила эвакуации автомобилей

Ранее m24.ru сообщало, что около 20 процентов всех знаков "Остановка запрещена" оборудуют табличкой "Работает эвакуатор". Всего в Москве установлено 30 тысяч знаков, запрещающих парковку, а планируется установить 600 знаков.

Их могут установить на выделенных полосах, около различных культурных учреждений, спортивных объектов, вокзалов, а также станций метро.

По мнению экспертов, таблички "Работает эвакуатор" должны повысить среднюю скорость автотранспорта, а также обеспечить безопасность движения на дорогах столицы.