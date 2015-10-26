Гендиректор "Делимобиля" – о работе системы каршеринга в Москве

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Генеральный директор сервиса поминутной аренды автомобилей в Москве "Делимобиль" Станислав Грошов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как зарегистрироваться в сервисе и арендовать машину.

"Это новый формат краткосрочной аренды автомобилей. Машины расставлены в свободном доступе по всему городу. Вы можете арендовать любой свободный автомобиль, не приезжая в офис компании, и управлять им при помощи мобильного телефона.

Открытие-закрытие автомобиля происходит с помощью телефона или по звонку в наш Call-центр. По окончанию аренды вы можете оставить автомобиль в любом разрешенном месте в пределах МКАД, в том числе и на платных парковках", – пояснил он.

По словам Горшова, воспользоваться этим сервисом может любой гражданин России. Для этого не обязательно иметь московскую регистрацию.

"Для начала нужно зарегистрироваться и отправить сканы прав и паспорта. Водитель должен быть не младше 21 года и иметь не меньше двух лет водительского стажа по категории B. После этого пользователь получит SMS с паролем для доступа к личному кабинету.

После проверки данных ему нужно будет подписать присоединение к договору. У сервиса есть 20 точек по Москве и области. Также подписать договор можно через курьера", – сказал он.

Горшов отметил, что у компании сейчас 100 машин в Москве и местонахождение любой из них можно увидеть в мобильном приложении.

"Мы понимаем, что их недостаточно. Мы делаем все, чтобы увеличить парк и зону передвижения и аренды. Для нас интересны и ближайшие города Подмосковья: Одинцово, Химки, Митино и другие", – добавил Горшов.

Напомним, сервис краткосрочной аренды автомобиля запустили в столице 10 сентября. По словам Сергея Собянина, это дополнительная транспортная услуга, которая дает гражданам еще одну возможность передвигаться по городу, особенно там, где есть проблемы с трафиком.

В первый месяц услуга будет работать в тестовом режиме по сниженной цене – всего пять рублей за минуту проката. Далее стоимость повысится почти до девяти рублей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в системе каршеринга, заключив договор с компанией-оператором. С помощью приложения можно забронировать, найти и открыть автомобиль.