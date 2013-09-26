Россияне меняют машины в среднем раз в четыре с половиной года

Средний срок владения автомашиной в России - четыре с половиной года

Эксперты вычислили средний срок владения автомобилем в России. По общим показателям, автомобиль задерживается у владельца на четыре с половиной года. При этом, иномарки остаются в руках одного владельца в среднем на четыре года, а отечественные автомобили – на пять лет и семь месяцев. Такие данные приводит аналитический центр "Автостат".



Как сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, этот показатель - общий, так как данные разнятся в зависимости от марки автомобиля и страны его производства.

Цифры, по словам Удалова, разнятся и в зависимости от бренда, и в зависимости от сегмента, и в зависимости от "родины" автомобиля. Владельцы премиум-машин, например, продают свои автомобили сразу после того, как выходит новая модель.

Необходимо также принимать во внимание, что вторичный рынок автомобилей гораздо больше, чем первичный. Так, многие автовладельцы, продавая собственный подержанный автомобиль, покупают новый, но тоже подержанный. Такие операции отследить гораздо сложнее.