Количество автомобилей с закрытыми номерами снизилось на треть – АМПП

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Количество автомобилей со скрытыми номерами в столице снизилось на треть. Об этом журналистам рассказал руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

"Мы увеличили количество пеших инспекторов до 120. По натуральным замерам, которые мы постоянно проводим на улицах нашего города, сейчас на 37 процентов снизилось количество автомобилистов, которые закрывают свои номера. Надеюсь, в будущем количество таких машин будет сведено до единичных случаев", – отметил Гривняк.

Напомним, с 1 января 2015 года водители "парконов" (мобильных комплексов фиксации нарушений) могут передавать данные об автомобилях с нечитаемыми номерами в диспетчерскую. Затем в АМПП и ЦОДД принимается решение об эвакуации таких машин.

Как ранее отметил глава ЦОДД Вадим Юрьев, машины с закрытыми номерами могут числиться в угоне, а их хозяева – быть причастными к противозаконной деятельности.

Кроме того, столичные власти планируют взять в аренду комплексы видеофиксации, считывающие радиометки (RFID) на автомобильных номерах. Теоретически оснащение всех регистрационных знаков RFID-информацией об авто сделает бессмысленным ухищрения водителей, которые закрывают номера.

Город принял решение не закупать, а арендовать комплексы, поскольку это более рентабельно, пояснил ранее M24.ru глава Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

Аренда комплексов рассчитана до конца апреля 2020 года. Камеры смогут распознавать как российские номера, так и всех стран СНГ и Европы. Они смогут фиксировать превышение скорости, выезд на "выделенку" и встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.