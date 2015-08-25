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25 августа 2015, 13:20

Общество

Резкого повышения цен в России не будет – эксперт

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Из-за роста курсов валют россияне ожидают очередного повышения цен. Сильнее всего на падение рубля реагируют туристические компании и производители автомобилей, которые собираются поднять цены в течение месяца.

Ведущий эксперт Института развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такого резкого подорожания цен, как полгода назад, в России не будет.

"Есть только один сдерживающий момент, до этого была сильная ревальвация. Сейчас мы выходим на те уровни курса, которые у нас были в феврале этого года после сильной полуторократной девальвации. Когда курс укреплялся во втором квартале, цены вниз не пошли. Издержки в торговле снизились, а цены остались на том же уровне. Сейчас в торговле есть определенная маржа, которая несколько смягчит последствия изменений валютного курса. Сильной реакции цен мы не увидим. Инфляция вырастет дополнительно на 2 процента", – пояснил он.

Эксперт – о повышении цен из-за девальвации рубля

Эксперт также отметил, что полгода назад девальвация была в первый раз и эмоциональная реакция на нее была сильнее. "Сейчас мы приходим к знакомым нам уровням доллара и евро. Россияне больше к этому готовы. К тому же сейчас население отдыхает, люди удалены от дома и новостей", – сказал он.

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Как пишет РБК, если рост евро и доллара продолжится, снижение выездного потока туристов по итогам осеннего сезона может составить 40–60 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также ожидается повышение цен на мебель, бытовую технику, продукты и лекарства. Производители бытовой техники начнут поднимать отпускные цены для розницы уже в начале осени.

Что касается цен на автомобили, издание отмечает, что автомобильные производители пока ждут, кто первый поднимет цены, а дальше коррекция будет лавинообразной.

Добавим, из-за падения курса рубля импортеры алкоголя поднимают цены на 15–25 процентов. В магазинах спиртное подорожает через месяц, когда новая стоимость будет согласована с ритейлерами.

Ранее m24.ru сообщало, что баррель нефти в 2015 году будет стоить 52 доллара, подорожает до 55 долларов в 2016 году и 60 долларов в 2017 году. Такие данные обнародовал из нового макроэкономического прогноза министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Сейчас Минфину предстоит переверстывать бюджет на следующую трехлетку. В июне правительство одобрило проектировки, основанные на прежнем прогнозе. По словам Улюкаева, доходы снизятся на несколько десятых долей ВВП.

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