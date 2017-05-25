Более 42 тысяч Nissan Almera отзывают из России

ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" отзывает в России 42 269 автомобилей Nissan Almera. Причина – возможное отслоения заднего стекла от кузова, сообщает пресс-служба Роскачества.

Отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2012 года по июнь 2015 года. На них могли установить заднее стекло без применения грунтового слоя, что грозит частичным отсоединением стекла от кузова.

Владельцев Nissan Almera оповестят через почту или по телефону. Также необходимую информацию можно найти на сайте Роскачества. Ремонтные работы проведут бесплатно в ближайшем для владельца дилерском центре. Автомобили проверят, и, при необходимости, переустановят заднее стекло.

Nissan Almera производятся на мощностях ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти.

Ранее сообщалось, что в РФ отзывают почти девять тысяч внедорожников модели Grand Cherokee. Это связано с проблемами с автоматической коробкой передач (АКПП).