На юге Москвы угнали Range Rover Evoque стоимостью более 2 миллионов рублей

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Неизвестный угнал на юге Москвы автомобиль Range Rover Evoque стоимостью более 2 миллионов рублей.

"Материальный ущерб составил около 2 миллионов 500 тысяч рублей", - рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Иномарка принадлежала жительнице Ярославской области. Машина была припаркована по адресу Балаклавский проспект, дом 4, корпус 8.

Как ранее сообщало M24.ru, на этой неделе неизвестный угнал у москвича дорогой автомобиль на западе города. Ущерб от действий злоумышленника превысил 6 миллионов рублей.

Кроме того, был угнан служебный автомобиль сотрудника полиции. Преступление произошло на юге Москвы.