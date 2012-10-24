Зарегистрировать автомобили москвичи могут круглосуточно

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная Госавтоинспекция начала круглосуточный прием посетителей для регистрации автомобилей. В тестовом 24-часовом режиме работает подразделение регистрации на улице Перерва, дом 21.

Автомобилистов здесь принимают в порядке электронной очереди. Она позволяет равномерно распределить нагрузку в течение рабочего дня, а также информировать посетителей об очередности приема на специальных экранах.

Электронная очередь также используется в подразделении по улице Твардовского, д.8, корп.5. Кроме того, планируется оборудовать системами еще 15 регистрационных подразделений ГИБДД, сообщает пресс-служба столичного главка.

Записаться на прием также можно через единый портал госуслуг, портал государственных и муниципальных услуг Москвы, а также на официальном сайте московской ГИБДД. С помощью интернет-ресурсов можно выбрать конкретное подразделение, а также дату и время посещения.