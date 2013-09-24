Honda Crosstour: хэтчбэк по цене внедорожника

"Москва рулит": Honda Crosstour

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова изучает возможные причины провала новой версии Honda Crosstour и выясняет, что машина проигрывает ценовую битву практически всем своим конкурентам.

Недавно обновленная Honda Crosstour должна была стать золотой серединой между седаном Accord и полноценным тяжелым кроссовером Pilot от той же Honda, но... не стала. В 2012 году была продана тысяча машин — это провал, иначе не скажешь. Быть может, дело в том, что россияне сравнивали Honda Crosstour с автомобилями классом повыше, с Infinity FX, например? Потому никто и не хотел покупать мощный хэтчбэк по цене внедорожника. Я же думаю, что за два миллиона можно подобрать более интересные варианты. Сейчас мы их и рассмотрим и заодно сопоставим плюсы и минусы конкурентных моделей.

Итак, у нас есть бюджет в два миллиона и ориентир – топовая Honda Crosstour Premium NAVI. Первым автомобилем, который вступил в неравный бой с Crosstour, стала AUDI Q5. В базовой комплектации она вполне вписывается в наш ценник – 1 миллион 800 тысяч. Но это механика, двухлитровый двигатель, выдающий 180 лошадок, и бедный салон. Q5 в комплектации, приближающейся к Crosstour (то есть трехлитровый бензиновый двигатель и 272 лошадки) стоит уже 2 миллиона 250 тысяч рублей. С другой стороны, за те же два миллиона можно взять AUDI с сопоставимыми опциями, но менее объемным двигателем. И это будет полноценный кроссовер, а не "перекормленный" хэтчбэк.

Фото: Анастасия Трегубова

Продолжаем сравнивать: на сцену выходит Volkswagen Touareg. Оставим в покое его 3-литровую гибридную версию с 333-ю лошадками под капотом – рассмотрим базовую версию. Бензин, объем двигателя 3,6 FSI, 249 лошадиных сил. Даже без дополнительных опций это весьма неплохой автомобиль – его базовая комплектация не сильно уступает топовой Honda. А цена – внимание – от 1-го миллиона 900 тысяч рублей. И снова – у нас кроссовер, а не универсал повышенной проходимости.

Если сравнивать Crosstour с Volvo XC90, получается примерно схожая ситуация.

Кого же видит в конкурентах компания-производитель? Nissan Murano, Subaru Outback и Toyota Venza. Начнем с Nissan. Да, действительно, комплектации с топовым Murano очень похожи – в нем есть все, что нужно для комфортной езды. Начиная от 3,5-литрового двигателя и заканчивая полным комплектом навигации. Но стоит эта машина в самой "нафаршированной" комплектации все равно на 100 тысяч дешевле, нежели Honda Crosstour.

У Subaru Outback ситуация чуть иная: машина в максимальной комплектации стоит на сто тысяч дороже, чем Crosstour. А вот Toyota Venza в цене выигрывает почти на 200 тысяч.

Словом, к чему все это: как бы у Honda не получилось повторить антирекорд прошлого года, когда первая версия Crosstour, мягко говоря, не слишком удачно продавалась. Может быть, дело все же в стоимости? Даже ближайшие конкуренты бьют Honda в ценовой битве, что уж там сравнивать ее с машинами более высокого класса?

Анастасия Трегубова