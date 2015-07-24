Три тысячи машин с московских спецстоянок отправятся в утиль

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные власти собираются активизировать работу по утилизации брошенных автомобилей, сообщил глава жилищно-коммунального хозяйства Москвы Владимир Говердовский на совещании по оперативным вопросам в правительстве.Более трех тысяч машин могут отправиться в утиль, если в течение трех месяцев не объявится их хозяин.

По словам Говердовского, с начала года в городе обнаружили 5,6 тысяч автомобилей с признаками брошенных. 69 процентов таких машин было выявлено по жалобам самих горожан, которые они направляли через портал "Наш город" или в управы районов.

При этом на основании уведомлений 2,9 тысячи машин все же привели в порядок их владельцы. На спецстоянки эвакуировали 2,6 тысяч брошенных автомобилей, Сейчас там находится 3,1 тысячи машин, которые по истечении трех месяцев будут признаны по решению суда бесхозяйными, а затем их утилизируют.

"Москва в цифрах": очистка улиц от брошенных автомобилей

Автохламом машину могут признать после обследования комиссии, в составе которой находятся специалисты административно-технической инспекции и сотрудники ОВД.

"Есть три основных критерия, по которым машина признается брошенной. Первый - машина мешает благоустройству города. Второй - ее владелец либо отсутствует, либо отказался от машины. Третий критерий - у авто нет одного из конструктивных элементов", - сообщил консультант департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Дмитрий Беленко.

Чтобы забрать машину со стоянки, понадобится документ, удостоверяющий личность, и ПТС или СТС. Штрафы платить не надо.

Что касается утилизации, то на первом этапе механики сливают все жидкости и демонтируют колеса. Дальше опустошают салон: срезают кресла и обивку, снимают двери. То, что осталось, идет под пресс.