Почему количество учеников в российских автошколах сократилось

Количество учеников в автошколах резко сократилось

Экономическая ситуация в стране отразилась и на автошколах – количество учеников резко сократилось. Число россиян, получивших водительские права, в прошлом году снизилось на 22 процента. Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев.

"В связи с последними реформами, автошколам неизбежно пришлось поднять цены на обучение, так как увеличилось количество часов теории и практики. В Москве стоимость увеличилась примерно на 30–40 процентов. Возможно, именно поэтому не каждый желающий может позволить себе пройти обучение в специализированной школе", – объяснил Лобарев.

По словам эксперта, из 350 автошкол в Москве осталось всего 193 учреждения. Многие школы закрылись не из-за стоимости, а из-за отсутствия площадок. Требования ведомств зачастую разнятся и стоит ожидать дальнейшего закрытия автошкол.

"Снижение стоимости обучения практически нереально. Ведь школам необходимо покупать бензин, оплачивать аренду классов и площадок, платить зарплату преподавателям и мастерам, обучающим вождению", – добавил Лобарев.

Ранее m24.ru сообщало, что за год действия новых программ обучения водителей количество ДТП с начинающими автомобилистами снизилось на 26 процентов.

Курс включает в себя три цикла: базовый, специальный и профессиональный. В базовый входят: "Основы законодательства в сфере дорожного движения", "Психофизиологические основы деятельности водителя", "Основы управления транспортными средствами" и "Первая помощь".

В специальный цикл вошли "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств определенных категорий (подкатегорий) как объектов управления", "Основы управления транспортными средствами определенных категорий (подкатегорий)", "Вождение транспортных средств определенных категорий (подкатегорий) для транспортных средств с механической либо автоматической трансмиссией".

Профессиональный цикл включает "Организацию и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" и "Организацию и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".

Также после введения прав категории "М" (на мопеды) на 46 процентов снизилось количество ДТП с участием этой техники.

Всего, по данным ведомства, почти 6 тысяч автошкол прошли проверку и получили заключение ГИБДД о соответствии требованиям учебно-материальной базы.