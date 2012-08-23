Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

23 августа 2012, 11:31

"РГ": покупателей машин защитят от мошенников нотариусы

автомобили кредиты нотариат свежая пресса власть пдд

Фото: ИТАР-ТАСС

Оградить покупателей машин от мошенничества поможет обязательное нотариальное удостоверение договора залога движимого имущества. Этот механизм позволит поставить на залоговый учет все ранее заложенные автомобили, рассказала "Российской газете" президент Федеральной нотариальной палаты России Мария Сазонова.

"Федеральная нотариальная палата России могла бы создать достоверный реестр залогов, но для этого мы предлагаем закрепить за нотариатом обязательное нотариальное удостоверение договоров залога с последующим введением данных в единый реестр уведомлений о залоге движимого имущества", – сообщила Сазонова.

Она отметила, что ведение реестра без нотариального удостоверения договоров залога сводится лишь к работе, не требующей соблюдения определенных требований, и по существу противоречит правовой природе деятельности нотариата.

Между тем вопрос о том, какие структуры могли бы взять на себя ведение подобного реестра, остается открытым. Логично, что это могло бы перейти в ведение ГИБДД, занимающейся регистрацией транспортных средств, однако автоинспекторы отказываются от подобной нагрузки.

Другой вариант – банк, который выдавал кредит и заинтересован в его возврате получить его назад. При этом предлагается создать реестр в бюро кредитных историй или каталоге кредитных историй Центробанка. Если же покупатель машины берет кредит не у банка, а у юридического лица или другого человека, то можно будет удостоверить договор целевого займа у нотариуса, который затем направит информацию в бюро кредитных историй, где будет вестись такой реестр.

Еще один вопрос, возникающий в связи с возможным нововведением – это возможное подорожание машин. По словам Сазоновой, нотариат предлагает небольшой размер тарифа, "который бы оправдывал 100-процентную ответственность за содержание реестра, за его достоверность".

Другие материалы – в свежем номере "РГ"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать