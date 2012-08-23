"РГ": покупателей машин защитят от мошенников нотариусы

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Оградить покупателей машин от мошенничества поможет обязательное нотариальное удостоверение договора залога движимого имущества. Этот механизм позволит поставить на залоговый учет все ранее заложенные автомобили, рассказала "Российской газете" президент Федеральной нотариальной палаты России Мария Сазонова.

"Федеральная нотариальная палата России могла бы создать достоверный реестр залогов, но для этого мы предлагаем закрепить за нотариатом обязательное нотариальное удостоверение договоров залога с последующим введением данных в единый реестр уведомлений о залоге движимого имущества", – сообщила Сазонова.

Она отметила, что ведение реестра без нотариального удостоверения договоров залога сводится лишь к работе, не требующей соблюдения определенных требований, и по существу противоречит правовой природе деятельности нотариата.

Между тем вопрос о том, какие структуры могли бы взять на себя ведение подобного реестра, остается открытым. Логично, что это могло бы перейти в ведение ГИБДД, занимающейся регистрацией транспортных средств, однако автоинспекторы отказываются от подобной нагрузки.

Другой вариант – банк, который выдавал кредит и заинтересован в его возврате получить его назад. При этом предлагается создать реестр в бюро кредитных историй или каталоге кредитных историй Центробанка. Если же покупатель машины берет кредит не у банка, а у юридического лица или другого человека, то можно будет удостоверить договор целевого займа у нотариуса, который затем направит информацию в бюро кредитных историй, где будет вестись такой реестр.

Еще один вопрос, возникающий в связи с возможным нововведением – это возможное подорожание машин. По словам Сазоновой, нотариат предлагает небольшой размер тарифа, "который бы оправдывал 100-процентную ответственность за содержание реестра, за его достоверность".

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