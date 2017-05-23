Скидку на ОСАГО могут ввести для опытных водителей

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Центробанк предложил изменить порядок расчета цены полиса ОСАГО исходя из возраста и стажа водителей, сообщает ТАСС.

Согласно проекту указания, водителей более детально разделят по возрасту и стажу. К образовавшимся категориям автовладельцев применят коэффициенты, на которые умножается цена ОСАГО.

Для водителей старше 49 лет со стажем более 14 лет предлагается ввести скидку – 34 процента (понижающий коэффициент 0,66). Для водителей 35–39 лет со стажем 5-6 лет скидка составит один процент.

Сейчас скидок за стаж и возраст в ОСАГО нет – все водители старше 22 лет со стажем более трех лет получают коэффициент единицу.

Максимальный повышающий коэффициент 1,8 получат водители в возрасте от 22 до 24 лет со стажем вождения до четырех лет. Водители 25–29 лет со стажем до одного года включительно также получат коэффициент 1,8.