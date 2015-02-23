В Москве ожидается гололедица

МЧС предупреждает о резком понижении температуры в городе

МЧС предупреждает москвичей об образовании гололедицы с 22.00 до 7.00 24 февраля, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

"Прогнозируется образование гололедных явлений, поэтому чем возрастает вероятность затруднения движения транспорта, увеличение количества ДТП и случаев травматизма среди населения", - отмечается в сообщении.

В МЧС также просят водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными на дорогах.

Отметим, нетипично теплая для конца февраля погода объясняется влиянием антициклона, расположившегося на юге столичного региона. Воздух прогревается до 5 градусов тепла, что на 8 градусов превышает климатическую норму.