Автомобиль "Запорожец" празднует день рождения

Первая модель "Запорожца" - ЗАЗ-965. Фото: ИТАР-ТАСС

22 ноября 1960 года на Украине была выпущена первая партия легендарного автомобиля "Запорожец".

На этой машине в свое время ездили многие советские и даже российские граждане. Многие из них видели в "Запорожце" больше недостатков, чем достоинств.

Поэтому автомобиль стал героем огромного количества баек и анекдотов. Вот только несколько из них.

- Знаете, почему у "запорожца" багажник делали спереди? Потому что на такой скорости за вещичками надо было присматривать. - Может ли "Запорожец" состязаться в скорости с "Ягуаром"? Может, если тот украл у него сало. - "Запорожец" - полчаса позора и ты на работе! - Сегодня на Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль "Волга" врезался в автомобиль "Запорожец". Водитель иномарки от госпитализации отказался. - А почему у запорожца мотор сзади?

- Ну, чем думали, туда и ставили.



Насмешки автолюбителей были обусловлены особенностями конструкции "Запорожца". Во-первых, машина отличалась небольшими размерами, и увезти на нем большую семью было проблематично. Во-вторых, кузов автомобиля был двухдверным, и пролезать на заднее сиденье приходилось через передние. В-третьих, кабина водителя была приподнята над капотом, из-за чего автомобиль в народе прозвали "горбатым". И самое главное, двигатель автомобиля располагался сзади, а багажник спереди, что было непривычно для большинства водителей.

При этом спрос на "Запорожцы" долгое время был высоким, поскольку с самого начала этот автомобиль стоил ощутимо дешевле своих современников.

"Запорожцы" на стоянке автозавода "Коммунар". Фото: ИТАР-ТАСС

Первая партия "Запорожцев" сошла с конвейера Запорожского завода "Коммунар" на Украине, который позже был переименован в "Запорожский автомобилестроительный завод". Эта модель носила название ЗАЗ-965.

Первый "Запорожец" стоил 1200 рублей, что по тем меркам было недорого. Первая партия машин мгновенно разошлась по "очередникам" машин. Они были так рады тому, что наконец-то получили свой автомобиль, что были готовы простить ему все недостатки.

Образцом для конструкторов Московского завода малолитражных автомобилей (будущего АЗЛК) послужил итальянский "FIAT 600", разработанный конструктором Данте Джакозой. "Запорожец" даже продавался за границей и имел экспортное обозначение — Yalta или же Eliette. Кроме того, позднее Запорожский автозавод начал выпускать автомобили с модификациями для инвалидов, и они были немало благодарны конструкторам за такую услугу.

Автомобиль ЗАЗ-968, принадлежавший Владимиру Путину. Фото: ИТАР-ТАСС

Стоит отметить, что под маркой "Запорожец" производили два разных поколения машин. Некоторое время они сходили с конвейера параллельно. До 1969 года выпускались автомобили ЗАЗ-965 и 965А. А с 1967 года появились машины второго поколения - ЗАЗ-966, 966В, ЗАЗ-968, −968А и −968М. Помимо ряда конструктивных преобразований, улучшивших безопасность машины, изменился и ее внешний вид – "Запорожец" стал менее горбатым.

Справедливости ради стоит отметить, что у "Запорожца" был и ряд существенных преимуществ перед другими советскими машинами. "Запорожцы" отличались хорошей проходимостью за счёт большого дорожного просвета, гладкого, ровного днища и повышенной нагрузки на ведущую ось. Они были достаточно неприхотливы в эксплуатации, и их можно было много раз восстанавливать при починке. А за счет конструкции карбюраторного двигателя автомобили "второй волны" не перегревались, стоя в пробках.

Последняя модель Запорожского автозавода - "Славута". Фото: ИТАР-ТАСС

Второе поколение "Запорожцев" массово выпускалось до 1994 года. А 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 "Славута" – последнего потомка ЗАЗ-965.

Прекратить производство автомобиля Украину вынудили экологические требования Евросоюза, в который страна очень стремилась попасть. Однако старенькие "Запорожцы" до сих пор можно периодически встретить на дорогах. И жить в народной памяти они будут еще очень долго.

Наталья Янковенко