Россияне купили автомобилей почти на триллион рублей

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Россияне за семь месяцев 2016 года потратили на новые легковушки 983,4 миллиарда рублей, сообщает аналитическое агентство "Автостат". По данным организации, в прошлом году эта сумма была на 1 миллиард рублей выше.

Первое место по выручке заняла немецкая компания Mercedes-Benz, которая продала 21,5 тысяч новых автомобилей на общую сумму 113,3 миллиарда рублей. Средняя стоимость машин составила 5 миллионов рублей.

На втором месте расположилась японская компания Toyota - ее выручка составила 112 миллиардов рублей за 51,3 тысячи машин со средней стоимостью 2,2 миллиона рублей.

Третье место в рейтинге заняла корейская KIA, заработавшая 81,6 миллиарда рублей, что на 3,6 процента больше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция досталась отечественной LADA, которая продала больше всех автомобилей - всего 142,6 тысяч. Тем не менее, из-за куда более низкой средней стоимости (около 550 тысяч рублей), общая выручка компании составила 78,3 миллиарда рублей.

И, наконец, пятое место досталось корейской марке Hyundai - компания заработала 69,7 миллиардов рублей, что на 9,2 процента ниже показателя прошлого года.