22 марта 2016, 14:22

Транспорт

Жители Подмосковья заплатили 22 млн рублей за неправильную парковку в 2015 году

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Управление Госадмтехнадзора по Московской области в прошлом году оформило штрафы на общую сумму в 22 миллиона рублей за парковку на газонах и детских площадках, об этом начальник управления Татьяна Витушева сообщила журналистам.

"К ответственности привлечено 13 тысяч 865 нарушителей в 2015 году", – цитирует Витушеву Агентство "Москва".

В столице административные нарушения рассматривает департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ранее m24.ru сообщало, что в будущем эти полномочия может получить Московская административная дорожная инспекция. Это связано с тем, что у департамента природопользования нет необходимых средств для фиксации таких правонарушений, а также доступа к базе данных, содержащим информацию о собственнике автомобиля.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы и размещен на официальном сайте МГД.

Штраф за парковку на газоне на данный момент для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

автомобили парковка детские площадки газоны неправильная парковка штрафы за парковку

