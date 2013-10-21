Volkswagen Multivan: от хиппи до яппи

"Москва рулит": Multiven

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова изучает новый просторный Volkswagen Multivan и задумывается о том, как "фургончик" успел эволюционировать от дешевого "домика" хиппи до респектабельного перевозчика яппи.

В моих руках побывал Volkswagen Multivan – производитель позиционирует его как автомобиль мультифункционального назначения. Мест в нем больше, чем в семейном хэтчбеке, салон может послужить самым настоящим мобильным офисом. Ну и, наконец, в нем можно жить – одним словом, не автомобиль, а уютный дом на колесах. Впрочем, и стоить он может почти как квартира – в топовой комплектации до 4-х миллионов рублей. Однако таким "ценным" этот автомобиль был не всегда. Изначально он позиционировался как дешевый фургончик для перевозки людей. Впрочем, обо всем по порядку.

Volkswagen Multivan Т1. Фото: volkswagen-faq.ru

Первое пришествие: 1947-1967

Прообраз нынешних Volkswagen Multivan появился в 1947 году. Незадолго до этого голландский дилер "Народного автомобиля" Бен Пол предложил концепцию машины для перевозки мелких грузов. Ну, а где мелкие грузы, там и люди. Так на конвейер поставили первый серийный Т1.

Именно этот микроавтобус стал символом движения хиппи. Популярен он был по двум причинам: большая вместимость и очень низкая цена. Интересно, что в Европе и США Т1 продавались до 1967 года, а в Бразилии его выпускали еще восемь лет, до 1975 года. Причина все та же, финансовая: бразильцы не были готовы переплачивать за новое поколение этой машины.

Второе пришествие: 1967-1979

Volkswagen Multivan Т2. Фото: volkswagen-faq.ru

Т2 – так незамысловато называлось второе поколение микроавтобуса от Volkswagen. Тоже двигатель с воздушным охлаждением, то же шасси – перелицован дизайн и интерьер.

Автомобиль пользовался особой популярностью у муниципальных служб: "скорая", полиция и пожарные стали его основными потребителями.

В Германии этот автобус выпускался до 1979 года, а в Бразилии – внимание! – стоит на конвейере до сих пор. Но 2013-й год станет последним и там: кузов образца 1967 года банально не пройдет современных краш-тестов.

Volkswagen Multivan Т3. Фото: volkswagen-faq.ru

Третье пришествие: 1979-1990

Последний из "транспортеров", двигатель на которых стоял сзади, и первый с шильдиком Multivan автомобиль отличался пониженным дорожным просветом за счет низкопрофильной резины и литых дисков. В салоне появился складной столик, замшевые сиденья, подсветка ступеней и качественные аудиосистемы. Сиденья второго ряда начали поворачиваться на 180 градусов.

Словом, премиум-класс, на который вчерашние хиппи поглядывали с завистью.

Volkswagen Multivan Т4. Фото: volkswagen-faq.ru

Четвертое пришествие: 1990-2003

Двигатель в Т4 переехал вперед, равно как и привод.

Ну а "мультивановская роскошь" продолжила наращивать свою мощь. Например, новинкой стало панорамное остекление салона.

Так что пропасть между обычным утилитарным "Транспортером" и Multivan стала еще более глубокой и широкой.

В новом Volkswagen Multivan. Фото: Анастасия Трегубова

Пятое пришествие: 2003 – н.в.

И вот мы снова пришли к тому, с чего начинали: пятое поколение "Транспортеров" в исполнении Multivan окончательно оторвалось от своих корней в стиле Make love not war, и теперь оно скорее Make money.

Бедные неформалы вряд ли себе смогут позволить версию Multivan Business за 4 миллиона – впрочем, зачем им би-ксеноновые фары, навигация, климат-контроль и электрические раздвижные двери?

Все это больше подходит не хиппи, а яппи – молодым и очень высокооплачиваемым бизнесменам. Ну или просто обеспеченному семейному человеку.

Анастасия Трегубова