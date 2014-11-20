Власти выделят места под площадки для автошкол рядом с остановками

"Утро": Площадки для автошкол будут расположены рядом с остановками

Столичные власти определятся с площадками для автошкол к середине декабря 2014 года. Об этом M24.ru сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Автодромы должны появиться во всех округах, они расположатся в пешей доступности от остановок общественного транспорта. В префектурах M24.ru сказали, что автодромы предлагается размещать в промзонах и на подходящих по площади пустырях.

"Пока площадки оценивают автошколы, после чего мы утвердим окончательный список адресов для новых автодромов", - заявила Наталья Сергунина. По ее словам, площадки будут выделены в каждом округе города, однако их количество заммэра называть отказалась.

"Все площадки будут находиться в пешей доступности от остановок общественного транспорта, чтобы москвичам было удобно до них добираться", - заявила Сергунина. Пользоваться одной площадкой должны будут несколько автошкол. Заммэра также добавила, что все площадки будут предоставлены автошколам на постоянной основе.

11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей и требованиях для автошкол. Все учебные заведения обязаны заново согласовать свои программы и получить лицензии на осуществление своей деятельности в ГИБДД. Одним из обязательных условий перехода на новые учебные программы является наличие у автошколы 11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей и требованиях для автошкол. Все учебные заведения обязаны заново согласовать свои программы и получить лицензии на осуществление своей деятельности в ГИБДД. Одним из обязательных условий перехода на новые учебные программы является наличие у автошколы площадки размером 0,24 га. Новые программы обучения для автошкол были составлены еще в декабре 2013 года. Срок обучения в автошколах увеличился - продолжительность обучения в автошколе будет составлять порядка 3-3,5 месяцев. Водители должны будут заниматься теорией вместо 106 часов - 134. Еще 56 часов (вместо 50) отводится на автомобильную практику. Каждый урок вождения будет занимать 60 минут вместо обычных 45. Кроме того, по новым правилам, водители теперь смогут получать права 16 различных категорий и подкатегорий, например, М — мопеды, А – все мотоциклы и А1 — легкие мотоциклы, В1- квадроциклы, трициклы, В - автомобили массой до 3,5 тонн и т.д.



Пресс-секретарь префектуры Восточного округа Андрей Иванов заявил M24.ru, что окружные власти выделили только один участок для размещения автодрома. "Мы предложили пустующий участок площадью 0,3 га на улице Буракова, 8 в районе Соколиная гора", - отметил Иванов. Площадка находится в 15 минутах ходьбы от станции метро "Семеновская", а совсем рядом есть две остановки для трамваев и автобусов.

В префектуре ЮВАО M24.ru рассказали, что в округе под размещение автодромов подходят два участка в районе Капотня - 5-й квартал Капотни, вл.1 и вл. 20, стр. 4. При этом на собрании муниципальных депутатов жители проголосовали против размещения автодромов в этом районе. Решение, размещать ли там автодром, теперь должен будет принять департамент горимущества. Отметим, что оба участка находятся более чем в двух километрах от метро "Алма-Атинская". Однако рядом находятся две остановки, через которые проезжают автобусы шести маршрутов.

"Кроме того, мы предложили департаменту разместить автодромы на свободных территориях промзоны в Печатниках. Сейчас эти территории практически бесхозные, там постоянно появляется самострой. Мы бы с большим удовольствием передали их в ведение автошкол", - рассказали в префектуре. В ЮВАО также пояснили, что местные власти не могут напрямую отвечать на запросы автошкол, поскольку автодромы не входят в список нестационарных объектов, согласование которых может делаться на уровне префектур. Работа ведется через департамент городского имущества.

В префектуре СВАО отметили, что пока не подобрали подходящих участков для размещения автодромов. В ЦАО добавили, что информации о площадках для автошкол в округе на данный момент нет.

Как рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, одним автодромом площадью 0,24 га могут пользоваться порядка пяти небольших автошкол. "У каждой из них должно быть не более 5-10 транспортных средств. При этом площадка будет использоваться очень интенсивно до поздней ночи", - пояснила эксперт. Таким образом, чтобы площадки нашлись для еще 200 автошкол, придется отыскать в городе не менее 40 участков площадью 0,3 га.

Исполнительный директор Ассоциации автошкол Москвы Елена Зайцева заявила, что найти площадки без помощи столичных властей автошколы не смогут. "Уже пытались задействовать территории спортивных стадионов, но, как выяснилось, они не заинтересованы в сотрудничестве и не хотят сдавать свободные участки в субаренду", - отметила Зайцева.

Сейчас автошколы, которые не могут найти участки для автодромов и подать заявление на согласование новых программ, вынуждены вводить сокращенные рабочие недели и закрывать дополнительные филиалы, чтобы оставаться на плаву без учеников, рассказала Зайцева. Учебные заведения будут рады любым участкам в столице.

Президент московского регионального Союза автошкол Лев Бурыкин отметил, что если в ближайшее время автошколы не найдут земельные участки и не подадут документы в ГИБДД, то в конце декабря появятся первые объявления о закрытии образовательных учреждений. Он подчеркнул, что сами автошколы тоже заняты поисками площадок. "Некоторым удалось найти участки в ближайшем Подмосковье и в Новой Москве, но это единицы", - добавил эксперт.

На сегодняшний день, на сайте ГИБДД опубликован список из 19 московских автошкол, согласовавших свои На сегодняшний день, на сайте ГИБДД опубликован список из 19 московских автошкол, согласовавших свои новые образовательные программы . В Госавтоинспеции не смогли оперативно пояснить, сколько заявлений от образовательных учреждений рассматривается на данный момент. До начала преобразований в столице работали около 300 автошкол. Татьяна Шутылева отметила, что в столичном регионе действует больше школ, чем опубликовано на сайте ГИБДД. "Есть задержка между выдачей разрешений и публикацией информации на сайте. Сейчас в столице уже более 20 школ работают и несколько даже выпустили первых водителей", - отметила эксперт. Эти 20 автошкол, которые одобрила ГИБДД, либо крупные городские учебные заведения, либо школами системы ДОСААФ. Эти автошколы изначально строились со своими автодромами. Кроме того, некоторые небольшие учебные центры для водителей уже договорились с крупными школами о совместном использовании площадок. При этом, по словам Шутылевой, подали заявления в ГИБДД еще около 100 столичных автошкол. Между тем, в переаттестованных автошколах уже подняли цены на обучение. "Если раньше цены варьировались от 30 до 35 тысяч рублей, то теперь стоимость курса составляет 40-45 тысяч", - рассказала Шутылева



Дарья Миронова