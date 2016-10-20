Оформить ОСАГО можно с помощью "Автокода"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Портал "Автокод" поможет автомобилистам выбрать наиболее подходящий полис ОСАГО, передает mos.ru.

Выбрав самый выгодный вариант, водитель может тут же перейти к его оформлению, а после занесения всех необходимых данных в анкету – заказать его бесплатную доставку.

Сейчас партнерами проекта являются шесть автостраховщиков, но по словам сотрудников портала, со временем их станет больше.

Услугой по подбору полиса могут воспользоваться все пользователи портала, прописанные на территории Москвы и Московской области. При этом, авторизоваться на сайте "Автокод" можно с помощью логина и пароля от сервиса госуслуг.