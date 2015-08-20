Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris стали самыми популярными подержанными автомобилями в России. Последняя заняла первое место среди автомобилей возрастом до трех лет, сообщает агентство "Автостат". Вторая строчка у Kia Ria, а третья – у Ford Focus.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что продажи б/у-шных машин падают медленнее, чем рынок новых.

"То, что среди трехлеток в рейтинге оказался Hyundai Solaris, связано с объемами продаж новых автомобилей. Solaris, Kia Ria и Ford Focus – лидеры продаж среди иномарок на новом рынке. Рынок подержанных автомобилей тоже падает. Может, не так быстро, как рынок новых. Но если говорить о машинах в возрасте от трех до семи лет, снижение этого рынка близко к рынку новых. Люди сейчас не меняют машины. Рынок подержанных держится за счет того, что люди приобретают новые модели, но сегодня все предпочитают продлить срок эксплуатации автомобиля", - пояснил он.

Добавим, депутаты Госдумы предлагают возвращать покупателям российских автомобилей налоговый вычет в размере 13 процентов от их стоимости. Максимальная сумма такого вычета составит 65 тысяч рублей. Максимальная сумма вычета ограничена суммой в 500 тысяч рублей.

Эксперт - о ситуации на рынке подержанных автомобилей

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти рассмотрят идею о льготных кредитах для автомобилистов, покупающих машины с двигателем класса "Евро-4" и "Евро-5". Сейчас ставка по автокредитам варьируется от 17 до 20 процентов годовых.

Добавим, после резкого подорожания в середине декабря 2014 года цены на подержанные автомобили до сих снижаются. Автомобили класса С стоят почти столько же, сколько и в начале декабря.

В июле средняя цена на автомобили класса B была 6 процентов выше, чем в начале декабря 2014 года. Относительно пиковой стоимости конца декабря снижение цен составило около 5 процентов. Класс С стоит на 4 процента дороже, чем в начале декабря, при этом снижение относительно конца декабря составило 8 процентов.

Автомобиль класса D в июле в среднем стоил на 6 процентов больше, чем в начале декабря 2014 года и на 8 процентов меньше, чем на неделе 22-28 декабря.

Единственный сегмент, где снижения цен не наблюдалось – это недорогие кроссоверы. С начала декабря их стоимость выросла на 11 процентов. Премиальные внедорожники сейчас на 6 процентов дороже, чем в начале декабря, относительно пиковой стоимости цена упала на 20 процентов.