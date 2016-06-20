Машина упала в Москву-реку после ДТП

Фото: moscow.mchs.ru

В Москву-реку в результате ДТП упал автомобиль, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о ЧП в районе дома № 18 на Нагатинской набережной поступило в 16:23. Там, по предварительным данным, в результате столкновения трех автомобилей один из них повредил ограждение и съехал с проезжей части в водоем.

На юге столицы столкнулись три автомобиля

Спасатели вытащили людей и подняли машину. Водителя передали медикам для осмотра, информации о пострадавших не поступало. Движение в районе ЧП ограничено.