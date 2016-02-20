Центробанк призвал ускорить переход на онлайн-продажу ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С марта 2016 года Центробанк намерен расширить перечень страховщиков, занимающихся онлайн-продажами полисов ОСАГО, сообщает "Коммерсант".

В настоящий момент электронные полисы оформляют 14 из 81 страховщика ОСАГО. При этом на рынке инициатива Центробанка не одобряется, поскольку онлайн-услуги популярны в убыточных регионах.

По данным ЦБ, переход на онлайн-продажу планируется осуществить поэтапно. Компании должны будут предоставить банку информацию "об оказании услуги заключения договоров ОСАГО в электронном виде; о мерах, направленных на ускорение внедрения услуги", в частности, данные о количестве действующих договоров ОСАГО и их доле, заключенной онлайн.

В то же время, по словам зампреда Центробанка Сергея Швецова, в настоящий момент речь идет только о мониторинге, подробности о массовой электронизации полисов пока не обсуждались.

Согласно статистике РСА, на сегодняшний день оформлено свыше 37 тысяч полисов, около 2 процентов договоров заключается онлайн. В союзе считают, что онлайн-страхование должно способствовать устранению дефицита страховок в регионах России. По данным Центробанка, за четвертый квартал 2015 года на проблемы с оформлением электронного полиса пожаловались 15 процентов граждан.