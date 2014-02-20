Suzuki SX4: тихая езда и трудности перевода

"Москва рулит": Suzuki SX4

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова опробовала новый автомобиль Suzuki SX4: сама машина, даже учитывая некоторые недостатки, вызывает меньше вопросов, чем особенности произношения японского названия.

Довелось мне протестировать новый Suzuki SX4. Он так и называется - "Новый" (New), потому что первое поколение никто не собирается снимать с производства еще два года. Оно, правда, будет называться не "Старый" (Old), как можно было бы ожидать, а "Классический" (Suzuki SX4 Classic, если быть совсем точным). Не устали еще от филологических экзерсисов? Недоумеваете, какая связь между филологией и автомобилями? Самая прямая. И сейчас я это докажу.

Взять, к примеру, название автомобильной марки — Suzuki. Как произносить ее по-русски? Казалось бы, все кристально ясно: написано "Сузуки", и говорить тоже нужно "Сузуки". Более того, американцы и прочие англоязычные товарищи именно так и произносят название компании. Но в русском все не так. Дело в том, что Suzuki - всего лишь английское написание японского слова по системе Хэпберна — был такой американский священник и языковед в конце XIX века, который предложил набор правил для передачи японской речи латиницей. А в России используется система Поливанова (названа в честь Евгения Поливанова, русского ученого-востоковеда). Так вот, в ней звук zu произносится как "дзу". Получается, правильно говорить "Судзуки". Что я, собственно, и делаю.

Произносить здесь "зу" вместо "дзу" - то же самое, что называть японскую гору "Фузияма", а не Фудзияма. Кстати, эта же система помогает избежать путаницы в том, как правильно называть Mitsubishi. Не "Митсубиши", как было бы логичнее всего прочитать английское написание, а "Мицубиси" - и только так. Откуда такая категоричность? Вот здесь как раз все просто: запись "по Поливанову" является единственной системой среди всех способов транслитерации японских слогов в русском языке, она имеет четкие правила и зафиксирована в академических источниках, например, "Японско-русском словаре". Да и представительство Японии в России тоже придерживается системы Поливанова.

Ладно, хватит погружения в филологию, вернемся к машине. В целом новый Suzuki SX4 удался. Хороший экстерьер и крепко сбитый интерьер – это, несомненно, плюсы. Сюда же добавим отличную мультимедийную систему, парктроники и весьма гуманный расход топлива.

New Suzuki SX4. Фото: suzuki-motor.ru

Но и без минусов машин тоже не бывает. Здесь это слабоватый двигатель, недостаток пространства для пассажиров, если машина укомплектована панорамным люком, и очень маленькие боковые зеркала. Так что с обзорностью в Suzuki SX4 беда, каждое перестроение – это целая история.

Но в целом это спокойный городской автомобиль. Если вы ждете от него выдающихся скоростных характеристик, отменной внедорожной подготовки и безумного драйва, сразу огорчу – не дождетесь. К нему больше подходит другой принцип: тише едешь - дальше будешь.

Анастасия Трегубова