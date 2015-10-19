После пожара в гаражах на севере Москвы в машине найден труп мужчины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На севере столицы произошел пожар в гаражах, после ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В ночь на понедельник на улице Зорге произошло возгорание трех стоящих в ряду гаражей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. После того как огонь был потушен, спасатели провели разведку гаражей. В одном из них находился бесхозный автомобиль, в салоне которого специалисты обнаружили погибшего человека.

По предварительным данным, погибший был бездомным, добавил источник. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.