Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 03:29

Транспорт

После пожара в гаражах на севере Москвы в машине найден труп мужчины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На севере столицы произошел пожар в гаражах, после ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В ночь на понедельник на улице Зорге произошло возгорание трех стоящих в ряду гаражей. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. После того как огонь был потушен, спасатели провели разведку гаражей. В одном из них находился бесхозный автомобиль, в салоне которого специалисты обнаружили погибшего человека.

По предварительным данным, погибший был бездомным, добавил источник. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

автомобили МЧС пожары погибший чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика