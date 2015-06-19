Незаконность эвакуации нужно будет подтвердить видеозаписью – эксперт

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В России вступают в силу новые правила эвакуации автомобилей. Теперь водители смогут забрать свои авто, пока погрузчик не начал движение.

О главных нововведениях в КоАП, касающихся эвакуации, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Владимир Александров.

"На мой взгляд, это очень хорошие изменения. Но как доказывать, что автомобилист был на месте и эвакуатор еще не начал движение? То есть грубо говоря не будет же водитель кидаться под колеса. Надо будет как-то это фиксировать на фото или видео", – сказал он.

Новые правила эвакуации автомобилей вступили в силу

Помимо этого, инспекторов теперь смогут оштрафовать за нарушение правил эвакуации на 20 тысяч рублей. Однако, по мнению Александрова, пока непонятно, кто будет накладывать штрафы. "Очень сложно сказать, как будет работать система штрафов, потому что, как правило, служба перемещения работает или с сотрудниками полиции, или с МАДИ. Предположить, что они будут штрафовать своих коллег тяжеловато", – заметил он.

Также, согласно поправкам, с 8 августа из зоны действия знаков "Стоянка запрещена" эвакуировать машины будут только в том случае, если рядом есть табличка "Работает эвакуатор".

Начиная с 19 июня, столичные власти обязаны будут предупреждать автовладельцев об установке новых запрещающих парковку знаков 20 дней. Информацию о новых ограничениях остановки и стоянки водители смогут получать на официальных сайтах местных органов власти, а также на дорожных щитах в тех местах, где будет сделано изменение.

Помимо этого, автомобили не будут увозить на штрафстоянку, если водитель забыл дома права. Инспектор сможет проверить наличие водительского удостоверения по базе, и водитель отделается штрафом в 500 рублей.

Добавим, машины начнут эвакуировать не только из под запрещающих знаков, но и со стоянок для инвалидов. Если такое парковочное место автовладелец занял неправомерно, то ему выпишут штраф 5 тысяч рублей. Для должностного лица наказание составит 20 тысяч рублей, а если правила парковки нарушило юридическое лицо – 500 тысяч рублей. Машину же переместят на штрафстоянку.