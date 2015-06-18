Начались продажи обновленного Hyundai i40

Фото: hundai.ru

На рынок поступила обновленная модель автомобиля бизнес-класса Hyundai i40. Обновление коснулось седанов и универсалов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Теперь автомобиль можно заказать с 1,7-литровый дизельным двигателем мощностью в 141-лишадиную силу, кроме него выбирать можно из моторов 1.6 (135 л.с.) и 2.0 MPI (149 л. с.).

Кроме того, в переднем бампере установлены противотуманные светодиодные фары, а в салоне – 4,3-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема нового поколения. Обновилась также и отделка рулевого колеса, центрального подлокотника и рукоятки переключения коробки передач.

При заказе можно выбирать из шести версий комплектаций – от 994 900 до 1 514 900 рублей.