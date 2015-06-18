Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2015, 19:21

Транспорт

Начались продажи обновленного Hyundai i40

Фото: hundai.ru

На рынок поступила обновленная модель автомобиля бизнес-класса Hyundai i40. Обновление коснулось седанов и универсалов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Теперь автомобиль можно заказать с 1,7-литровый дизельным двигателем мощностью в 141-лишадиную силу, кроме него выбирать можно из моторов 1.6 (135 л.с.) и 2.0 MPI (149 л. с.).

Кроме того, в переднем бампере установлены противотуманные светодиодные фары, а в салоне – 4,3-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема нового поколения. Обновилась также и отделка рулевого колеса, центрального подлокотника и рукоятки переключения коробки передач.

При заказе можно выбирать из шести версий комплектаций – от 994 900 до 1 514 900 рублей.

автомобили продажи Hyundai новая модель

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика