Купить авто в Сингапуре теперь можно через вендинговый автомат

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Компания Autobahn Motors установила в Сингапуре вендинговый автомат по продаже авто, сообщает "Газета.ру".

В 15-этажном демонстрационном зале, где стоит такой автомат, продаются модели в том числе марок Bentley, Ferrari и Lamborghini.

Автомобили располагаются на 60 специальных слотах. Покупатель при помощи сенсорной панели на первом этаже выбирают машину, и авто спускается к ним в течение одной–двух минут.

По словам топ-менеджера компании Гэри Хонга, специфический формат позволяет эффективно использовать городское пространство в Сингапуре.