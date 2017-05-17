Купить авто в Сингапуре теперь можно через вендинговый автомат

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Компания Autobahn Motors установила в Сингапуре вендинговый автомат по продаже авто, сообщает "Газета.ру".
В 15-этажном демонстрационном зале, где стоит такой автомат, продаются модели в том числе марок Bentley, Ferrari и Lamborghini.
Автомобили располагаются на 60 специальных слотах. Покупатель при помощи сенсорной панели на первом этаже выбирают машину, и авто спускается к ним в течение одной–двух минут.
По словам топ-менеджера компании Гэри Хонга, специфический формат позволяет эффективно использовать городское пространство в Сингапуре.