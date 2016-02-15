Как не стать жертвой мошенников в автосалонах

Все чаще покупка б/у автомобиля через салон оказывается мошенничеством

Москвичи сталкиваются с мошенничеством при покупке подержанных автомобилей в салоне. Помимо объявленной стоимости машины нужно еще оплатить услуги фирмы, но и это не гарантирует качество транспорта, передает телеканал "Москва 24".

Москвичка Алена увидела в интернете объявление о продаже подержанной иномарки. После разговора с хозяином оказалось, что машина находится на стоянке в автосалоне, куда можно приехать и посмотреть автомобиль.

Во время обсуждения сделки, при которой присутствовал хозяин авто и менеджер салона, цена иномарки составляла 615 тысяч рублей. Однако когда девушка стала оплачивать покупку в кассе, ей выдали чек о предоплате.

Чтобы забрать авто и получить документы пришлось доплатить еще 130 тысяч рублей якобы за услуги автосалона. Хозяин на связь выходить перестал, да и сам автомобиль ожидания не оправдал: печка неисправная и год выпуска не соответствует заявленному.

Для того чтобы не стать жертвами мошенников при покупке авто через объявление, специалисты советуют обращать внимание на цену, километраж и владельца. Слишком заниженная цена должна вызвать подозрение. Также в качестве продавца мошенники часто указывают девушек или мужчин в преклонном возрасте, потому что это обстоятельство увеличивает процент продажи.

Кроме того, если вас просят внести предоплату, перевести небольшую сумму на банковскую карту – это тоже говорит об обмане.

Автоэксперт Дмитрий Славнов советует покупателям при осмотре автомобиля использовать автосканнер. Подключив прибор к Bluetooth через специальную программу, можно увидеть в каком техническом состоянии находится машина.

"Здесь показывает выхлопы и ошибки двигателя, были ли сработаны подушки безопасности, патроны, стреляли ли в машину, если была авария, на какой скорости. Также ошибки по двигателю – есть ли воспламенения, какая свеча, к примеру, не работает", – подчеркнул Дмитрий Славнов.

Он добавил, что при покупке машины у частника стоит внимательно изучить документы. Подозрение должно вызвать, если вместо оригинального ПТС предлагают дубликат. В этом случае подлинник может быть временно утрачен, лежать в залоге у банка или в автоломбарде. Также нужно обратить внимание и на то, сколько владельцев было у машины и как часто они ее продавали. Авто, от которого пытаются избавиться каждые полгода, не должно вызывать доверия.